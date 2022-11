Update am Abend : Nachholbedarf bei demokratischer Teilhabe

Emily kennt die Schattenseiten von "Love, Sex and Rock'n'Roll": Ihr Traum von der Karriere als Rocksängerin endet in Drogensucht und Gefängnisaufenthalt. Selbst ihr Sohn wurde ihr weggenommen und lebt bei den Großeltern. Nachdem sie aus dem Knast kommt, versucht sie, ihren Sohn wiederzubekommen - doch vorher muss sie ihr eigenes Leben in den Griff bekommen. Für die Rolle der Emily in "Clean" gewann Maggie Cheung 2004 den Preis als beste Hauptdarstellerin in Cannes. Zu sehen ist der Film in der ZDF- und Arte-Mediathek. (105 Minuten)