Update am Morgen : Deutschland zwischen Wut und Wumms

200.000.000.000 Euro. Hinter der Zahl mit elf Nullen steckt das, was Olaf Scholz den "Doppelwumms" genannt hat. Die staatlichen Milliardenhilfen sollen private Haushalte und Unternehmen durch die Krise bringen. Niemand müsse Angst vor zu hohen Energiekosten haben, meinte der Bundeskanzler zuletzt in seiner Regierungserklärung Ende Oktober. "You'll never walk alone", sagt er auch gerne dazu. Aber die Gas- und Strompreisbremsen wummsen, wenn überhaupt, erst im kommenden Jahr. Doch schon jetzt produzieren einige Unternehmen in energieintensiven Branchen weniger - das bedroht Arbeitsplätze und schürt die Wut auf so manchem deutschen Marktplatz.