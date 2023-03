17.000 Frauen suchen in Deutschland pro Jahr Schutz in Frauenhäusern, das geht aus Schätzungen der Diakonie hervor. Am heutigen Dienstag wollen die Mitarbeiterinnen von autonomen Frauenhäuser bundesweit protestieren, in Berlin gibt es am Nachmittag eine Protestkundgebung. Sie fordern eine andere Finanzierung und mehr Plätze für schutzbedürftige Frauen.