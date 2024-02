Update am Morgen: Habeck muss sich erklären

Guten Morgen,

für Robert Habeck wird das heute kein so leichter Tag. Der Wirtschaftsminister hält am Vormittag eine Regierungserklärung im Bundestag und muss darlegen, wie er und seine Ampel-Regierung Deutschland wieder wirtschaftlich fit machen wollen.

"Das hat außen- wie innenpolitische Gründe", so Wirtschaftsminister Habeck. Es nütze nicht über das 0,2 %- Wachstum hinweg zu reden. Das Problem werde man "verdammt nochmal lösen". 21.02.2024 | 5:01 min

Die Frage ist nur, wie. Denn Lindner und Habeck wollen dazu in Kürze jeweils eigene Papiere und Ideen vorlegen. Kämpft bei dem Thema also jeder für sich? Wie viel Gemeinsamkeit gibt es noch in der Ampel? Es sind genau solche Fragen, die Habeck heute im Bundestag wird beantworten müssen. Auch seine persönliche Stimmung dürfte dann nicht die beste sein.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

38 Millionen. So viele Kinder und Jugendliche sind Schätzungen zufolge weltweit bei den Pfadfindern aktiv. Die Pfadfinderbewegung ist damit die größte Jugendbewegung der Welt. Sie begann 1907 in England und erfuhr ein rasche Ausbreitung. 1911 kam sie nach Deutschland. Heute ist "Welttag der Pfadfinder".

21.02.2024 | 6:28 min

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 22.02.2024 | 1:54 min

Am Donnerstag bleibt es nur in Schleswig-Holstein und am Alpenrand meist trocken. Sonst regnet es oft, zeitweise kräftig. Im Südwesten und Westen frischt der Wind am Nachmittag stark auf bis hin zu schweren Sturmböen am Abend. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 9 und 16 Grad.