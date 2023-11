Update am Morgen: Planlos in Berlin

Guten Morgen,

Nach wie vor peilen die Ampelianer an, den Etat bis Ende des Jahres - vielleicht in der letzten Woche vor Weihnachten - zu beschließen, so würden sie eine vorläufige Haushaltsführung vermeiden. Mit der stünde die Koalition nicht gut da, aber schlimm und ungewöhnlich wäre auch das nicht. Immer wieder kommt es zu einem vorläufigen Haushalt, beispielsweise nach einer Bundestagswahl, wenn eine neue Regierung noch nicht steht.

Offen bleibt für die Regierung die schwierige Frage, wie die Milliardenlöcher zu stopfen sind. Jeder sucht derzeit die Mittel bei den Lieblingsprojekten der anderen - SPD und Grüne wollen die Schuldenbremse lockern, da macht die FDP nicht mit. Die wiederum will zum Entsetzen der Koalitionspartner ans Soziale. Jede Partei scheint sich in ihrer Wagenburg zu verbarrikadieren. Völlig unklar, wie der gordische Knoten durchschlagen werden soll. SPD-Chef Lars Klingbeil spricht im ZDF heute journal von einer "enormen Bewährungsprobe für die Ampel":

„Das ist eine enorme Bewährungsprobe für die Ampel", so SPD-Chef Klingbeil zum Haushalts-Streit. Am Ende brauche man Geld für Investitionen. Sonst drohe Schaden für Deutschland. 22.11.2023 | 6:15 min

Für Kanzler Olaf Scholz bedeutet die Haushaltsmisere einen Riss in seinem Image als trocken-seriös-korrektem Regierungshandwerker. Sein fehlendes Charisma hilft da nicht. Die Union spricht bereits von einer "Vertrauenskrise" und fordert eine Regierungserklärung. Die Grünen haben ein weiteres Thema für ihren heute beginnenden Parteitag, das sie zerreißen könnte, nach Kompromissen in der Migrationspolitik und beim Klimaschutz.

Parteitag der Grünen beginnt: Ab Donnerstagabend debattieren 825 Delegierte unter dem Motto "Machen, was zählt" vor allem über Programm und Kandidatenliste für die Europawahl am 9. Juni 2024. Auch die wohl unumstrittene Wiederwahl des Führungsduos Ricarda Lang und Omid Nouripour steht an.

Heute kommt Ridley Scotts "Napoleon" in die Kinos. Die Schlachten sind episch, aber mit den historischen Fakten nahm es der Regisseur Kritikern zufolge nicht so genau:

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 22.11.2023 | 2:02 min

Am Donnerstag ziehen von Norden her bis in die Mitte Wolken auf, später regnet es im Norden. Im Süden scheint nach Nebel oft die Sonne. Der Wind weht im Norden stürmisch mit schweren Sturmböen an den Küsten. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 13 Grad.