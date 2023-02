Update am Abend : Lange nicht beim Krebs-Screening gewesen?

Ein junger Journalist will Karriere machen, ein alter Moderator seinen Platz nicht räumen: "Die Newsreader" spielt in einer australischen Fernseh-Nachrichtenredaktion in den 80er-Jahren. Es geht um Aids und Tschernobyl, um Liebe und persönliche Traumata - eine Zeitreise in die 80er, die 2021 erfolgreichste Serie beim australischen Sender ABC war. (Sechs Folgen von je gut 50 Minuten. Bis 9. Mai in der Arte-Mediathek und heute ab 22:55 Uhr im TV.)