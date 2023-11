Update am Abend : Wann ist es Zeit für einen Rücktritt?

Etwa 17 Millionen Kinder auf der Welt leiden von Geburt an an Hunger. Die Lage habe sich über die Jahre immer weiter verschlechtert, so eine Studie von Save the Children. Auch das "Zero Hunger bis 2030"-Ziel der UN wird voraussichtlich verfehlt. Auch nach 2030 werden Millionen Menschen auf der Welt an Hunger und Mangelernährung leiden, darunter viele Kinder.