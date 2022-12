Update am Abend : Rückkehr des Maskenpflicht-Flickenteppichs

Was gegen eine Infektion jeglicher Art helfen kann, ist die Gesichtsmaske: Bei vielen nicht beliebt, von manchen verteufelt, aber effektiv. Trotzdem kippen nun erste Bundesländer die Maskenpflicht. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt darf ab Ende der Woche wieder ohne Maske in Bussen und Bahnen gefahren werden. Außer natürlich in der Deutschen Bahn, das ist Sache des Bundes, da muss die Maske im Gesicht bleiben. Andere Länder - zum Beispiel Hamburg - wollen an der Maskenpflicht im ÖPNV festhalten. Der Regelflickenteppich kehrt also zurück.