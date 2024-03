Update am Abend: Nawalny, Marsalek, Klimastreik - der Tag

Trotz Kritik hält Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an seinen Überlegungen zu Bodentruppen in der Ukraine fest. "Jedes Wort, das ich zu diesem Thema sage, ist abgewogen, durchdacht und besonnen", erklärte er gegenüber dem Sender BFMTV. Macron hatte jüngst die Entsendung von Bodentruppen aus Nato-Staaten in die Ukraine nicht ausgeschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz wies den Vorstoß zurück.