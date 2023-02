Update am Abend : Die Zweifel bleiben

Seit Jahren sorgt der Fall in Deutschland für Aufsehen. Oury Jalloh war ein Asylbewerber aus Sierra Lione, der seit mehreren Jahren in Deutschland lebte, bis er 2005 in einer Zelle der Polizeistation Dessau bei einem Brand ums Leben kam. Jalloh war festgenommen worden, er war betrunken und stand unter Drogen. Seine Matratze fing Feuer, die Polizisten gaben an, dass Jalloh sie selbst angezündet hatte - obwohl er an Armen und Beinen gefesselt gewesen war.