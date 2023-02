Und dann zeigt sich noch, dass trotz allem Gerede von Nato-Standards in manchen Fällen nicht einmal die Munition "interoperabel" ist. Was in den Waffensystemen des einen Nato-Landes funktioniert, kann nicht in denen anderer Länder verwendet werden. Und was jetzt an Munition bestellt wird, so berichtet jüngst Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wird frühestens in zwei Jahren geliefert. Die Nato muss aufholen, was über Jahre versäumt wurde.