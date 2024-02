Update am Abend: Putin-Rede, Ampel-Risse, Bahn-Tarifrunde

Guten Abend,

Wie ernst meint Putin seine Atomwaffen-Drohung?

Kremlchef Wladimir Putin hat in seiner Rede an die Nation die Möglichkeit eines Nuklearkonflikts heraufbeschworen und ungewöhnlich deutlich mit einem Atomkrieg gedroht:

29.02.2024 | 3:54 min

29.02.2024 | 1:29 min

Fraktionsklausur der Grünen zeigt Risse in der Ampel

28.02.2024 | 1:36 min

Tarifrunde von Bahn und GDL scheitert erneut

Bei der Bahn drohen wieder Streiks. Die Lokführergewerkschaft GDL habe die jüngsten Verhandlungen "heute frühzeitig platzen lassen", teilte die Bahn mit. Grund: Die Gewerkschaft beharre dogmatisch auf einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich im Schichtdienst, so das Unternehmen. Die GDL wiederum warf der Bahn vor, die Vertraulichkeit der Verhandlungen gebrochen zu haben. Sie will sich am 4. März auf einer Pressekonferenz äußern.

Welche Waffen wurden bei der früheren RAF-Terroristin Klette gefunden?

Die frühere RAF-Terroristin Klette war am Montagabend in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden. Sie war 30 Jahre untergetaucht und soll mit einer falschen Identität jahrelang in der Hauptstadt gelebt haben. Der Name, den sie benutzt haben soll, findet sich allerdings nicht auf dem Klingelschild am Eingang des unauffälligen Mietshauses.