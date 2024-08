Update am Abend: Scholz' Offerte und hundsgemeine Kampagnen

Guten Abend,

ein Problem. Viele Ideen. Gemeinsames Nachdenken. Politik, wie sie eigentlich sein sollte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bietet Friedrich Merz (CDU) eine Taskforce in Sachen Asylpolitik an. Er nimmt ihn beim Wort - und Merz damit auch den Wind aus den Segeln.

Was bei Merz noch nach Wahlkampf schmeckte, wird jetzt ein greifbarer Weg zu einer Lösung der Asylfrage. Fehlen nur noch Vertreter der kleineren Oppositionsparteien und der Flüchtlingsräte am Tisch.

Eine Lektion in Sachen Entspanntheit kann man heute in Israel lernen: Beim Besuch eines Museums in Haifa hat ein vierjähriges Kind aus Versehen einen Krug umgestoßen. Das Jahrtausende alte Gefäß zersprang in viele Scherben. Und das Museum? Reagierte ganz locker. Die Polizei blieb außen vor, das Kind und seine Familie wurden eingeladen, das Museum erneut zu besuchen und dann das restaurierte Stück anzuschauen.