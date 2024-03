Update am Morgen: Ein Nein, das dem Kanzler hilft

: In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern bringt der Internationale Frauentag ein verlängertes Wochenende. Anlässlich des Tags warnte Frauenministerin Lisa Paus (Grüne) vor einem Rückfall in traditionelle Geschlechterrollen. "In vielen Ländern, auch bei uns, erleben veraltete Rollenbilder eine Renaissance - Ideologien der Ungleichheit stärken einen neuen Antifeminismus", erklärte Paus.