WHO: Al-Schifa-Klinik trotz dramatischer Lage noch Betrieb

Die Lage im Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen ist verheerend - die Klinik ist laut WHO aber weiter in Betrieb.

Das größte Krankenhaus im Gazastreifen ist entgegen den Angaben von palästinensischen Behörden vom Wochenende nicht außer Betrieb. "Für uns ist es wegen des heroischen Einsatzes des verbleibenden Personals ein funktionierendes Krankenhaus", sagte Margaret Harris, Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), am Dienstag in Genf.