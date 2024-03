Appell an Israel und Hamas: Biden "will eine Feuerpause sehen"

US-Präsident Joe Biden dringt im Gaza-Krieg auf eine vorübergehende Waffenruhe. "Ich will eine Feuerpause sehen, beginnend mit einem großen Gefangenenaustausch. Für einen Zeitraum über sechs Wochen", sagte er am Samstag in einem Interview des US-Senders MSNBC.

Biden: Netanjahus Kriegsführung "schadet mehr, als es hilft"

Verhandlungen über Waffenruhe gehen laut Bericht weiter

Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass die Gespräche zu einer Feuerpause der Vermittler Ägypten, Katar und USA am Sonntag in Kairo weitergehen würden.

USA zuvor immer gegen Waffenruhe

Sechs Wochen Feuerpause in Gaza gefordert

In der Beschlussvorlage für das mächtigste UN-Gremium in New York heißt es, es brauche "zügig und dringend eine Vereinbarung über einen sofortigen Waffenstillstand von etwa sechs Wochen in Gaza und die Freilassung aller Geiseln".