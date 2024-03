Abed Hassan zu Hunger in Gaza: "Hoffnung längst gestorben"

Nach mehr als vier Monaten Krieg sind viele Teile des Gaza-Streifens nicht mehr bewohnbar - Menschen hungern, leben in katastrophalen Verhältnissen. Die Terrororganisation Hamas hat sich in Gaza eingegraben. In ihrer Gewalt: noch immer mehr als 100 israelische Geiseln.

Seekoridor für Hilfsgüter - eine Hoffnung?

Um die humanitäre Lage in Gaza in den Griff zu bekommen, planen USA und EU einen Seekorridor. Ein Hoffnungsschimmer? "Die Seebrücke allein werde das Problem nicht lösen", macht Johnen klar. Man müsse erreichen, dass mehr Hilfe über die Landwege kommt.

Hassan: Leben vor Ort ist ein Kampf

Wer trägt Verantwortung für Schutz der Zivilbevölkerung?

Wie steht es um eine Waffenruhe?

Eigentlich hatte US-Präsident Joe Biden eine Waffenruhe für diese Woche in Aussicht gestellt. Sie kam jedoch nicht. Doch das liege nicht an Israel, sondern an der Hamas, macht ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen klar.

Biden habe den CIA-Chef William Joseph Burns in die Region geschickt. Er solle versuchen den Deal noch vor dem Ramadan zu retten. "Aber nochmal: Es liegt nicht an Israel, sondern an einer brutalen menschenverachtenden Terrororganisation. Und wie soll man die am Ende dazu bekommen, dass sie dem Deal gerecht wird?"