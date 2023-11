Biden: Mögliche Gaza-Besetzung von Israel wäre "Fehler"

Die Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie feuerte tausende Raketen ab und drang mit hunderten Kämpfern auf israelisches Staatsgebiet ein. Bei brutalen Angriffen in mehreren Orten in Südisrael töteten Hamas-Mitglieder mehr als 1.400 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten. Sie verschleppten zudem etwa 150 Menschen in den Gazastreifen, darunter zahlreiche Kinder.