UNO spricht von "Massenflucht" innerhalb des Gazastreifens

Die Luftangriffe auf Gaza dauern an. Die Hamas feuert Raketen zurück. Die Sorge einer Ausweitung des Krieges wird größer. US-Außenminister Blinken wird morgen in Israel erwartet. 15.10.2023 | 2:32 min

Israels Aufforderung, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, hat nach UN-Angaben eine "Massenflucht" ausgelöst. "Massenflucht aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens ist im Gange", erklärte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) am Sonntag in Genf.