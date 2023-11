Nahost-Konflikt: Juden und Muslime zusammen gegen den Hass

Moschee angegriffen und beschmiert

Die Initiative "Muslim Interaktiv" tarnt sich mit Aufklärung über Rassismus. Doch sie gehört zu den islamistischen Gruppierungen, die dafür sorgen, dass die Gräben im Land wachsen. 27.10.2023 | 13:16 min

Ministerium fordert Distanzierung von Terrorismus

Wegen möglicher Anschlagspläne wurde ein mutmaßlicher Gefährder festgenommen – nun gibt es einen Haftbefehl. 25.10.2023 | 1:40 min

Deutsch-islamischer Kulturverein distanziert sich

Die Terrormiliz Hamas hält nach der Freilassung von Geiseln weiterhin mehr als 220 Menschen in ihrer Gewalt. 24.10.2023 | 1:46 min

Islamverbände besuchen Synagoge

Islam- und Judenvertreter setzten gemeinsames Zeichen

Am Freitag rollten die Karossen dann in Bochum-Dahlhausen vor. Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde kam zum Gegenbesuch in die Sultan Ahmet-Moschee. Anschließend stellten sie sich wieder demonstrativ zusammen vor die Presse.

Seit dem brutalen Angriff der Hamas befindet sich Israel im Krieg. Doch wie geht es weiter im Nahen Osten und wie viel sind die politischen Solidaritätsbekundungen mit Israel wert? 17.10.2023 | 10:31 min

Der Besuch sei "eminent wichtig", so Abraham Lehrer. Nur so erreiche man "eine Veränderung in der Gesellschaft, was Toleranz für andere Religionen angeht." Was am 7. Oktober passiert ist, "tue uns von Herzen leid und wir wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird", sagte Durmus Aksoy.