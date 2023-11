Terror aus Gaza? Waigel fordert Kontrolle von Flüchtlingen

Theo Waigel hat die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson betont. "Das heißt, dass wir an der Seite Israels stehen und notfalls für Israel alles tun, was es benötigt, um weiter bestehen zu können und in relativem Frieden und demokratisch weiter zu leben und sich entwickeln zu können", sagte der CSU -Ehrenvorsitzende am Donnerstagabend bei Markus Lanz.