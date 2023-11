Auch in Frankfurt am Main kam es am Freitag zu einer pro-palästinensischen Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug. Bis zu 850 Teilnehmer zogen durch Innenstadt und forderten eine "Waffenruhe in Gaza", wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main mitteilte. Die Polizei war präsent. Die Beamten dokumentierten Verstöße gegen die Beschränkungsverfügung und Straftaten durch einzelne Teilnehmende.