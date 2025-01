Bundestagswahl 2025: Habeck über Perspektiven für Syrer

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagt zur Möglichkeit einer FPÖ-geführten Regierung in Wien im RTL/ntv-Interview: "Es ist natürlich auch ein Warnsignal, was da passiert ist, dass der Politikwechsel den Parteien der Mitte nicht gelungen ist in der Vergangenheit." Das habe die Ränder weiter gestärkt, in diesem Fall die FPÖ.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Österreichs seien vergleichbar mit denen Deutschlands, und man erkenne auch deutlich, dass das Migrationsthema ein Hauptthema in der österreichischen Bevölkerung sei. Das führe dann genau zu solchen Ergebnissen. "Und das heißt für Deutschland Achtung an der Bahnsteigkante." Man müsse alles daran setzen, dass es nicht dazu komme, dass radikale Parteien auf einmal so stark seien, dass sie aus einer Regierungsverantwortung nicht mehr fernzuhalten seien.