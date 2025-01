Bundestagswahl: Lindner von "Scholz-SPD" nicht überzeugt

Anderthalb Monate vor der Bundestagswahl haben insgesamt 56 Parteien und politische Vereinigungen ihre Teilnahme beantragt. Wie die Bundeswahlleiterin Ruth Brand am Mittwoch mitteilte, lief die Frist dafür am Vorabend aus. Allerdings müssen nur diejenigen Parteien und politische Vereinigungen ihre Teilnahme beantragen, die nicht in Bundestag oder einem Landtag mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind.

Nun entscheidet der Bundeswahlausschuss in allen Fällen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um bei der Wahl anzutreten. Die öffentliche Sitzung dazu findet spätestens am 14. Januar in einem Sitzungssaal des Bundestags statt.