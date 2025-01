Bundestagswahl 2025: SWR-Wahlsendung muss BSW einladen

AfD-Chefin Alice Weidel hat nach dem tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg ihre Aufforderung an die Union erneuert, mit ihrer Partei zusammenzuarbeiten. In einem offenen Brief an Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der ZDFheute vorliegt, fordert sie dazu auf, die "längst überfällige Migrationswende" einzuleiten - schon in der kommenden Woche im Parlament.

In dem Brief Weidels an Merz heißt es: "Lassen Sie uns ohne weiteres Zögern die erforderlichen Beschlüsse fassen, um in die Tat umzusetzen, was die Bürger jetzt mit Recht von der Politik erwarten. Die kommende Sitzungswoche im Deutschen Bundestag bietet dafür eine Gelegenheit, die nicht ungenutzt verstreichen darf."