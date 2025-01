Bundestagswahl 2025: Merz ruft SPD zum Einlenken auf

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Monika Grütters kritisiert ihre eigene Fraktion nach der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD im Bundestag scharf. "Auch in einer neuen Linie zur Migrationspolitik sollte die CDU, die das C in ihrem Namen trägt und immer wieder um dessen Bedeutung ringt, die sozialethische Komponente ihres Handelns nie vernachlässigen", teilt Grütters mit, die den Bundestag nach 20 Jahren verlässt. Dies gelte ganz sicher auch in Fragen der Asyl- und Integrationspolitik.

"Wenn wir unser Gemeinwesen auch an einem christlichen Menschenbild orientieren, kann es kein Zusammenwirken mit einer schon jetzt in Teilen gesichert rechtsextremen Partei wie der AfD geben, die Spaltung, Ausgrenzung von Andersdenkenden, Hass und Hetze schürt und unsere weltoffene demokratische Ordnung verändern will." Auch in Einzelfragen dürfe es keine Abhängigkeit von Stimmen aus diesem Lager geben, mahnt die Politikerin. Sie selbst habe sich aus persönlichen und politischen Gründen bewusst nicht an der Abstimmung beteiligt.