Wie der Krieg in Nahost die Welt spaltet

In den engen Gassen von Alt-Delhi in Indien erzählt ein muslimischer Stoffhändler, dass die Menschlichkeit aussterben werde dieser Tage. Und teilt dem ZDF-Team, das ihn interviewt, dann mit, dass er ja gar nicht wisse, was wirklich los sei in Gaza. Denn 80, 90 Prozent der Medien seien "von den Juden kontrolliert", behauptet er. Er fühle mit den Palästinensern mit, denn "Muslime seien Brüder, die einander lieben würden", als ob es die Kriege zwischen Irak und Iran, den Bürgerkrieg im Jemen, IS und Al Kaida nie gegeben hätte.