Angesichts der Eskalation in Nahost hat die Bundesregierung weitere Sonderflüge angekündigt, um deutsche Staatsbürger aus Israel zu evakuieren. Am Sonntag werde die Fluggesellschaft Condor "in enger Absprache mit uns" zwei Sonderflüge aus der jordanischen Stadt Akaba an der Grenze zu Israel anbieten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin.