Das Bedrohungsniveau wird sich durch diese Maßnahme weder für die Ukraine noch für den Westen ändern. Was die Ukraine betrifft, so verfügt Russland über die volle nukleare Eskalationshoheit und die Fähigkeit, jeden beliebigen Punkt der Ukraine nuklear anzugreifen, sodass die Stationierung weiterer Sprengköpfe in Belarus die bereits vorhandene Fähigkeit nur quantitativ verstärkt. Was den Westen betrifft, so kommen durch die Stationierung keine wesentlich neuen Fähigkeiten dazu, die nicht auch schon durch die in Kaliningrad stationierten Atomraketen abgedeckt wären - weder in Bezug auf die Art der Waffensysteme noch in Bezug auf ihre Reichweite.