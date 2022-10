Diese Lehre aus der Geschichte leitet auch US-Präsident Joe Biden. Deshalb sprach er nach Putins Atomdrohungen öffentlich und unmissverständlich von Armageddon - zur Abschreckung: "Ich richte mich direkt an Putin, wenn ich so etwas sage", so Biden in einem CNN-Interview, "er darf nicht weiter ungestraft über den Einsatz von taktischen Atomwaffen reden, als wäre so ein Einsatz rational.