Sportrichter spricht Acerbi von Rassismus-Vorwurf frei

Francesco Acerbi hat keine Strafe zu erwarten. Dem italienischen Fußball-Nationalspieler war vorgeworfen worden, in einem Spiel der Serie A einen Gegenspieler rassistisch beleidigt zu haben. Ein Sportrichter der italienischen Fußball-Liga hat den Innenverteidiger von Inter Mailand aus Mangel an Beweisen nun freigesprochen.

Francesco Acerbi entgeht Sperre

Für Acerbis angeblich "schwerwiegend diskriminierende" Beleidigung gegenüber Juan Jesus gebe es keine "äußeren, direkten und indirekten Beweise und Indizien, auch nicht in Form von Zeugenaussagen", heißt es in einer Mitteilung der Serie A.

Der 36-Jährige entging so einer Strafe und Sperre für mehrere Spiele in der Serie A. Nach dem Urteil wird er beim nächsten Spiel von Inter Mailand am kommenden Montag gegen Empoli spielen können.