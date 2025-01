Erinnerungstag: Mit Fußball über Vergangenheit informieren

Die Initiative wurde 2004 mit einem Aufruf weniger Engagierter in der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau ins Leben gerufen. Im Bündnis sind neben Faninitiativen, Fanprojekten und einem breiten zivilgesellschaftlichen Verbund auch DFL, DFB, Landesverbände des DFB, DOSB und Makkabi Deutschland engagiert. Den Höhepunkt der jeweiligen Kampagnen bildet das Verlesen eines Erinnerungstextes in den Bundesliga-Stadien an den Spieltagen um den 27. Januar - dem internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Dazu kommen Lesungen, Ausstellungen, Diskussion und vieles mehr.



Die 21. Kampagne erinnert an den 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Bei der Auftaktveranstaltung am 13. Januar in der Mainzer Arena bedankte sich Serge Salomon, dessen Großvater Eugen Salomon Gründungsmitglied und Vorsitzender von Mainz 05 war und 1942 in Auschwitz umgebracht wurde, dass es Veranstaltungen wie diese gebe. "Mein Großvater lebt neu in mir. Ich habe ihn nie kennengelernt - durfte es nicht, konnte es nicht. Aber jetzt ist er auf einmal wieder da. Das ist fantastisch", so Salomon.