Vierter Heimsieg in Serie:Gladbach springt auf Platz sechs

Vier Heimsiege nacheinander hatte es für die Gladbacher zuletzt vor fast fünf Jahren gegeben. Die chancenlosen Hamburger blieben dagegen erstmals in dieser Saison auswärts ohne eigenes Tor und liegen mit acht Zählern weiter auf dem Abstieg-Relegationsrang 16.

Scally muss verletzt runter

Die Borussia - seit nun fünf Partien unbesiegt - verlor früh Joe Scally, der nach 20 Minuten angeschlagen vom Feld musste. Der US-Amerikaner hatte sich in seinem 100. Bundesligaspiel bereits in der zweiten Minute bei einem Kopfballduell mit Philipp Treu verletzt.

Das Selbstvertrauen des aktuellen Laufs war der Borussia von Beginn an anzumerken. Bei allerdings auch wenig Gegenwehr war die Elf vom Niederrhein überlegen und ging früh nach einer Ecke von Franck Honorat in Führung. Marvin Friedrich legte per Kopf stark auf den frei stehenden Plea ab, der überlegt einschob.