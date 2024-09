Paris 2024: Was wir von den Paralympics mitnehmen können

Begeistertes Publikum in Paris

Streitpunkt neutrale Athleten aus Russland

Und dennoch: Welch große Last hatten die Athletinnen und Athleten aus der Ukraine zu tragen, wenn sie sich in den Wettbewerben mit sogenannten neutralen Vertreterinnen und Vertretern aus Russland und Belarus messen mussten.

Im Anschluss standen sie oftmals Seite an Seite auf dem Siegerpodest und lächelten in die Kameras. Für viele war die Zulassung der neutralen Athleten eine der größten Fehlentscheidungen im Vorfeld der Spiele. Paralympics - sie sind doch Sinnbild für Lebensfreude und Völkerverständigung.

Die Paralympics in Paris werden am Abend mit einer Abschlussfeier beendet. Das Sicherheitskonzept ist wie bei Olympia aufgegangen. ZDF-Korrespondent Thomas Walde zieht Bilanz.

Sport als Freiheit und Perspektive

Emotionen und beeindruckende sportliche Leistung von Menschen, die verdeutlichen, wozu unsere Spezies in der Lage ist. Sportlerinnen und Sportler, die sich, ob ihrer Behinderung, nicht die Frage stellen, wozu sie nicht mehr in der Lage sind. Der Sport gibt ihnen eine Perspektive und Freiheit.

Deutschland hinkt im Medaillenspiegel hinterher

Nächste Sommer-Paralympics in Los Angeles

Spätestens 2040, vielleicht aber auch schon bei den nächsten Sommer-Paralympics in Los Angeles 2028, wird man rückblickend beurteilen können, ob und in welchem Ausmaß diese Spiele in Paris zu einer Veränderung in unserer Gesellschaft beigetragen haben.