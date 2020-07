Kommissarin Lucas

Rike (gespielt von Anke Engelke) ist Ellens Schwester. Schon oft haben sich die beiden über die Frage nach dem Glück gestritten. So wie Ellen ihr Leben lebt, kann das auf jeden Fall nicht klappen. Da ist sich Rike sicher. So wie Rike es angeht, ist es Glück auf Kosten anderer. Da ist sich Ellen sicher. Wie kann man so unterschiedlich sein?! Ellen kommt manchmal aus dem Staunen nicht raus. Würde sie so einen Menschen in ihrem Leben dulden, wenn es nicht die eigene Schwester wäre? Dabei hat sie ihre Schwester richtig gern. Sie ist ihre Familie. Alles was davon noch übrig ist. Und Familie ist nie bequem.