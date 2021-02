"Wahlkampf in Pandemiezeiten – das gab es noch nie"

Eva Schiller: Wahlkampf in Pandemiezeiten – das war noch nie da in der deutschen Fernsehgeschichte und ist Neuland für uns Journalist*innen aber auch für die Politiker*innen. Und wie so häufig in diesen Tagen: Wir fahren auf Sicht. Wir werden in der Berichterstattung den Spagat versuchen: Kontakte im Studio aber auch auf Drehs reduzieren, trotzdem aber so tiefe politische Einblicke vermitteln wie möglich. Gerade in Corona-Zeiten, wo den Bürger*innen die Begegnungen mit den Kandidat*innen fehlen, tragen wir als Fernsehjournalist*innen eine besondere Verantwortung. Es wird ein knappes Rennen: Winfried Kretschmann, der erste grüne Ministerpräsident, will zum dritten Mal gewählt werden. Aber wie schwer wiegt sein Amtsbonus? Er liegt in den meisten Umfragen nur leicht vor seiner CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann, derzeit Kultusministerin. Die Umwelt schützen, den Klimawandel bremsen, aber zugleich die Wirtschaftskraft des Autolands aufrecht erhalten – geht das? Diese Frage stellen sich derzeit viele Baden-Württemberger. Neben den großen Konzernen schlägt im Ländle das Herz des Mittelstands. Die Autoindustrie steckt in der Transformationskrise, dazu jetzt noch Corona: Viele Menschen wünschen sich eine Zukunftsvision.