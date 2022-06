Außerdem ist die „Klare Sprache“ in den 24/7-Programm-Livestreams der ZDFmediathek verfügbar. In der ZDFmediathek unter www.zdf.de/live sowie in den nativen Apps für Android und iOS kann das Tonangebot „Klare Sprache“ in den Spracheinstellungen des Video-Players ausgewählt werden. In den Apps einiger Smart TV-Geräte steht das Tonangebot „Klare Sprache“ bei den 24/7-Programm-Livestreams derzeit aus technischen Gründen noch nicht zur Verfügung.