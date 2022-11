Andrea spielte bereits in Staffel 1 eine Hauptrolle. Sie ist Pflegefachfrau im Deutschen Herzzentrum in Berlin. Wie so viele leidet Andrea unter der Situation in der Pflege. Immer verbleibt viel zu wenig Zeit für die Patienten. "Ich denke, dass es sehr lange dauern wird, bis wir in der Pflege zu regulären Zahlen kommen werden im Sinne von Normalität. Also: die richtige Anzahl an Pflegekräften auf die richtige Anzahl von Patienten.", so beurteilt Andrea die Lage. Die Patient*innen hätten ohne Fachpersonal wie sie keine Chance. Das motiviert sie, lässt sie all den Stress aushalten. Doch wie lange noch?