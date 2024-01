Update am Morgen: Die Ampel und das große Missverständnis

Heute will der Europäische Wissenschaftliche Beirat sein Gutachten zur Klimaneutralität vorlegen. Es geht darum, ob die EU mit den jetzigen Maßnahmen in der Lage sein wird, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Bewertung will verbleibende Lücken und politische Unstimmigkeiten im politischen Regelwerk der EU aufzeigen, die bis dahin bereinigt werden müssten.