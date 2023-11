Update am Morgen: Ampel in der Dauerkrise

Ampel in der Dauerkrise

nachdem das Verfassungsgericht entschieden hat, dass das Verschieben von 60 Milliarden Euro, die eigentlich für die Corona-Notlage vorgesehen waren, in einen ganz anderen, den Klima-Topf, verfassungswidrig ist, steht die Ampel-Koalition mit dem Rücken zur Wand. Es ist der größte anzunehmende Unfall für den SPD-Kanzler , den FDP-Finanzminister und den grünen Wirtschaftsminister

Die Reaktion darauf wirkt hilflos. Und sie zeigt deutlicher als je zuvor, dass da Partner regieren, die inhaltlich keine sind. Die FDP wirkt immer mehr, als wäre sie im falschen Film. In der Krise werden die Unterschiede deutlich - nach Gemeinsamkeiten muss man suchen. Kein Wunder, dass die Befragten im Politbarometer das Verhältnis zwischen den regierenden Parteien mit überwältigender Mehrheit als "schlecht" bewerten.

Der Kitt zum Weiterregieren ist der blanke Machterhalt. Seit langem ist die Ampel in den Umfragen weit von einer Mehrheit entfernt. Neuwahlen aber kann sich keine der drei Parteien wünschen. Die SPD müsste dann wohl das Kanzleramt räumen. Die Grünen könnten zwar ihren Wählerstamm halten - müssten aber fürchten, aus der Regierung zu fliegen. Und die FDP müsste sogar um den Wiedereinzug ins Parlament bangen.

Also Augen zu und durch? Genau das erwarten die Befragten: Die Ampel regiert zwar schlecht, wird aber bis zum Wahltermin im Herbst 2025 durchhalten.

Was für eine Regierung aber wünschen sich die Deutschen? Gar keine, könnte man zynisch sagen, wenn man die Zahlen sieht. Am ehesten noch eine Große Koalition, unionsgeführt.

Die Stimmung ist wie das November-Wetter. Da passt der Niedergang der Fußball-Nationalmannschaft vor der Heim-EM nächstes Jahr ins Bild.

Matthias Fornoff, ZDF-Politikchef

Lage im Nahost-Konflikt

Feuerpause in Gaza: Im Gazastreifen ist die vereinbarte Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel in Kraft getreten. Im israelischen Grenzgebiet hat es dennoch Raketenalarm gegeben.

Was Israel unter dem Krankenhaus gefunden hat: Im Gazastreifen suchen Israels Soldaten nach den Tunnelanlagen der Hamas. Unter dem größten Krankenhaus wurden sie fündig. Was haben sie dort metertief unter der Erde gefunden?

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Militärexperte warnt vor Putins Plänen: Inmitten des Ukraine-Kriegs fürchten viele bereits neue Pläne des russischen Präsidenten. Im ZDF erklärt Militärexperte Mölling, wie Putin versuchen könnte, die Nato zu spalten. Inmitten des Ukraine-Kriegs fürchten viele bereits neue Pläne des russischen Präsidenten. Im ZDF erklärt Militärexperte Mölling, wie Putin versuchen könnte, die Nato zu spalten.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Die ukrainischen Streitkräfte rücken am Ostufer des Dnipro in der Region Cherson langsam vor. Militärexperte Gustav Gressel ordnet bei ZDFheute live die Lage an der Front ein.

23.11.2023 | 38:17 min

Was heute noch wichtig ist

Muss die Ampel Sofortprogramme aufstellen? Umweltverbände klagen ein, dass die Bundesregierung Sofortprogramme für den Klimaschutz aufstellen muss. Denn die gesteckten Ziele im Verkehrs- und Gebäudesektor wurden verfehlt.

Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima: Ökonomen erwarten einen Anstieg auf 87,5 Zähler von 86,9 Punkten im Vormonat. Das Ifo-Geschäftsklima gilt als wichtigstes Barometer für die deutsche Wirtschaft.

Grafik des Tages

Zahl des Tages

5.800.000.000

Heute ist Black Friday, der Tag der großen Rabatte im Online-Handel. Der Handelsverband Deutschland rechnet an den Tagen rund um den Black Friday mit Umsätzen in Höhe von 5,8 Milliarden Euro - das wäre ein Plus von drei Prozent.

Ein Lichtblick

Quelle: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Die Emissionen von Luftschadstoffen sind in den letzten zwei Jahrzehnten zurückgegangen, was zu einer besseren Luftqualität geführt hat. Trotz dieser Verbesserung bleibt die Luftverschmutzung das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa. Heute präsentiert die Umweltagentur EEA ihren jährlichen Bericht zur Luftverschmutzung in der EU.

Gesagt

Wirkliche Einsamkeit beschränkt sich nicht unbedingt auf die Zeit, in der man alleine ist. Charles Bukowski, US-Schriftsteller

Die renommierte Einsamkeitsforscherin Maike Luhmann hat für die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Studie "Risiko- und Schutzfaktoren und Bewältigungsstrategien bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen" erarbeitet. Die Ergebnisse der Studie werden heute in Berlin vorgestellt.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.11.2023 | 1:59 min

So wird das Wetter heute

Am Freitag gibt es verbreitet Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Im Norden sind auch kurze Gewitter dabei. Dazu weht ein starker westlicher Wind, am Nachmittag an der Nordsee mit schweren Sturmböen. Die Temperatur steigt auf Werte von drei bis neun Grad.

Zusammengestellt von Nicola Frowein