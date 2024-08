Update am Abend: Bangladesch, Börse, Bronze und Gold

Update am Abend

Guten Abend,

In Bangladesch haben sich heute die Ereignisse überschlagen: Tausende Menschen haben den Amtssitz der Ministerpräsidentin Sheikh Hasina gestürmt. Die vom Fernsehsender Kanal 24 verbreiteten Bilder zeigten, wie die Demonstranten in den Regierungspalast in der Hauptstadt Dhaka eindrangen. Anschließend begannen sie zu feiern und winkten in die Kameras. "Sie ist geflohen, sie ist geflohen", riefen manche.

In der Folge ist Hasina nach 15 Jahren im Amt zurückgetreten. Eine Übergangsregierung werde übernehmen, erklärte Armeechef Waker-Uz-Zaman.

Das Land hat sehr gelitten, die Wirtschaft wurde geschwächt, viele Menschen wurden getötet - es ist Zeit, der Gewalt ein Ende zu setzen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Waker-Uz-Zaman

Die autokratisch regierende Regierungschefin soll derweil in einem Hubschrauber nach Indien geflohen sein.

05.08.2024 | 1:28 min

Die Bundesregierung zeigt sich besorgt von den Entwicklungen. Es sei "wichtig, dass Bangladesch seinen demokratischen Weg fortsetzt", sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. "Wir raten jetzt dringend von Reisen nach Bangladesch ab."

Aktienmärkte auf Talfahrt

Neu aufgeflammte Ängste vor einer Wirtschaftskrise in den USA und die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten haben Panik an den Aktienmärkten ausgelöst. Der deutsche Leitindex Dax brach am Montag das dritte Mal in Folge ein.

05.08.2024 | 0:25 min

In Asien, wo Technologie-Werte absackten, herrschte erneut Ausverkaufsstimmung - auch das strahlt nach Europa aus. Neben Aktien stehen die als hochspekulativ geltenden Kryptowährungen unter starkem Verkaufsdruck.

Aktuell herrschen schlechte Zeiten für die deutsche Wirtschaft:

Im Livestream

Auch bei ZDFheute live geht's heute um den Börsenabsturz. Mit dabei sind IfW-Experte Klaus-Jürgen Gern und Sina Mainitz aus dem ZDF-Börsenstudio. Start ist um 19:30 Uhr.

Harris auf der Suche

Bis Dienstag hat sie noch Zeit. Gerade erst hat sich Kamala Harris in einer Partei-Abstimmung die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gesichert, da steht schon die erste wichtige Entscheidung an: Sie muss sich für einen Vize-Kandidaten, sogenannten "Running Mate", entscheiden. Es wird erwartet, dass sie ihre Wahl heute bekannt gibt. Namen, die dabei immer wieder auftauchen: Mark Kelly, Tim Walz und Josh Shapiro.

Bei ihrem Wahlkampf versuchen Harris und ihr Team vor allem auch junge Wähler zu erreichen. Ein Hilfsmittel dabei: TikTok. Nina Feldmann schaut sich die Strategie genauer an.

Lage im Nahost-Konflikt

Israel meldet Tod von Hamas-Wirtschaftsminister: Israel hat nach eigenen Angaben den Wirtschaftsminister der Hamas in Gaza getötet. Er soll "für die Verteilung von Treibstoff, Gas und Gelder für Terrorzwecke" verantwortlich sein. Israel hat nach eigenen Angaben den Wirtschaftsminister der Hamas in Gaza getötet. Er soll "für die Verteilung von Treibstoff, Gas und Gelder für Terrorzwecke" verantwortlich sein.

Netanjahu macht, was er will? Israels Präsident Benjamin Netanjahu löste im Juni das Kriegskabinett auf - der Unmut wächst. Fragen und Antworten zur Lage. Israels Präsident Benjamin Netanjahu löste im Juni das Kriegskabinett auf - der Unmut wächst. Fragen und Antworten zur Lage.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt

Was heute bei Olympia wichtig war

Die zweite olympische Wettkampfwoche begann mit einem furiosen Gold-Wettkampf der deutschen Triathlon-Mixed-Staffel. Sie haben ihre Medaillenflaute spektakulär beendet und die sechste Goldmedaille in Paris für das Team D gewonnen. Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann siegten in der Mixed-Staffel und holten die erste deutsche Triathlon-Medaille seit 16 Jahren. In einem packenden Dreikampf setzte sich Schlussläuferin Lindemann auf der Zielgeraden durch.

Es braucht noch ein bisschen, bis es richtig ankommt (...), alle haben gut abgeliefert und mich perfekt in Position gebracht. Dass wir es geschafft haben, ist unglaublich. Laura Lindemann

05.08.2024 | 6:05 min

Überraschung beim Kajak-Cross: Noah Hegge hat bei der olympischen Premiere im Kajak-Cross eine Medaille gewonnen. Der 25-Jährige holte im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne Bronze und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Der Augsburger war zuvor in einem internationalen Einzel-Wettkampf nie besser als Rang sechs platziert.

Turn-Weltmeister Lukas Dauser erlebte hingegen als Siebter im Barren-Finale eine Enttäuschung und verpasste deutlich seine erhoffte Medaille. An seinem Paradegerät erzielte der 31-Jährige im Finale 13,700 Punkte.

Ich mag keine Geschichten ohne Happy End, aber ich muss die Pille schlucken. Ich bin dennoch stolz, dass ich überhaupt hier war. Lukas Dauser

05.08.2024 | 255:56 min

05.08.2024 | 7:38 min

Das bringt der Abend:

Eine weitere Gold-Chance für Team D gibt es am Abend mit den deutschen Bahnsprinterinnen. Im 3x3 Basketball hat das deutsche Frauen-Quartett gleich zwei Chancen auf eine Medaille. Die Volleyball-Männer sind im Viertelfinale gegen Frankreich gefordert. Im Stabhochsprung-Finale wollen Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel überzeugen.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Liveblog zu den Olympischen Spielen 2024

Bilder des Tages

Habeck, Beim Stichwort Ampel denken die meisten Deutschen wahrscheinlich erst einmal an unsere Bundesregierung . Heute geht's aber nicht um Scholz Lindner & Co., sondern um die Verkehrsampel. Im korrekten Polizeisprech: Lichtzeichenanlage. Denn heute ist der Tag der Verkehrsampel. Der Gedenktag bezieht sich auf die Inbetriebnahme der ersten elektrischen Ampel im US-amerikanischen Cleveland, Ohio, am 5. August 1914.

Und wir haben hier in Deutschland so einige davon!

Im hessischen Friedberg tanzt Elvis Presley bei Grün an einer Fußgängerampel. Der "King of Rock'n'Roll" versah als Soldat der US-Streitkräfte von 1958 bis 1960 seinen Dienst in Friedberg.

Quelle: dpa

Der Ruhrpott ist bekannt für den Bergbau. In Duisburg soll deswegen eine Fußgängerampel mit Bergmann mit Helm auf dem Kopf und Lampe in der Hand an die Geschichte des Bergbaus erinnern.

Quelle: dpa

Die Stadt Emden in Niedersachsen würdigt ihren Ehrenbürger Otto mit speziellen Lichtzeichenanlagen. Es gibt sie auch mit Illustrationen der bekannten Ottifanten.

Quelle: dpa

Gesagt

Das kann man nur als Selbstvermarktung begreifen. Kevin Kühnert

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat in der ARD das Vorgehen von Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP ) im wieder aufgeflammten Haushaltsstreit kritisiert. Lindner wolle "mit der FDP eine neue Runde in der Diskussion über den Sozialstaat in Deutschland führen, das ist taktisch klar erkennbar", sagte Kühnert im Interview mit Phoenix weiter.

Kühnert im Haushaltsstreit der Ampel: Lindner beschädigt Scholz' Ehre

05.08.2024 | 7:41 min

Weitere Schlagzeilen

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Nicolas' Kindheit und Jugend sind geprägt von der Alkohol- und Tablettensucht seiner Eltern. Heute geht er seinen eigenen Weg und möchte anderen Betroffenen helfen. 37 Grad hat ihn begleitet. (18 Minuten)

12.03.2024 | 18:49 min

Politthriller mit Keira Knightley als Whistleblowerin: Katharine Gun vom britischen Nachrichtendienst macht ein streng geheimes Memo der USA über den Irakkrieg öffentlich. Sofort beginnt die fieberhafte Jagd nach der undichten Stelle. (107 Minuten)

27.07.2024 | 107:13 min

Einen schönen Abend wünschen

Ulrike Hauswald und das gesamte ZDFheute-Team