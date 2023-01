Update am Abend : Masken, Wirtschaft und Freitag, der 13.

Es folgt - zugegeben ein holpriger Übergang - eine weitere Nachricht, die man so oder so finden kann: Am 2. Februar soll die Maskenpflicht im Fernverkehr der Bahn fallen, wie Gesundheitsminister Lauterbach am Mittag verkündet. Die Pandemie-Lage habe sich "stabilisiert", Corona trete in die "endemische Phase" ein, sei aber nicht vorbei. Tatsächlich dürfte die Sorge vor Ansteckung vor allem bei Risikogruppen immer noch mitreisen. Entsprechend appelliert der Minister, die Maske weiter freiwillig zu tragen, um sich und andere zu schützen.