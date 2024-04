Update am Morgen: Der Kanzler im Spagat

Wer wissen möchte, wie in China über die brisante Lage im Nahen Osten und über die Angriffe Irans gedacht wird, kann das nachlesen. Chen Weihua ist der EU-Büroleiter von "China Daily", einer englischsprachigen Zeitung, die der Kommunistischen Partei Chinas gehört. Auf X schreibt er: "Ein westlicher Politiker nach dem anderen erhält von seinem Herrn in Washington den Befehl zum Verurteilen [der Angriffe]. (...) Wieder einmal heißt es: Der Westen gegen den Rest der Welt." Das klingt so gar nicht nach Partner und Wettbewerber, das klingt nach Feindschaft im Kampf der Systeme.