Update am Morgen: Wo demokratische Kräfte Inspiration finden

Die Ampel, so hörte man in den letzten Tagen, baut darauf, dass die strittigen Themen ihrer Regierungszeit abgeräumt seien, nun werde es harmonischer. So soll der AfD der Zustrom der Unzufriedenen abgedreht werden. Tatsächlich aber gibt es seit gestern einen neuen Zoff: Christian Lindner will den Kinderfreibetrag erhöhen , ohne das Kindergeld anzuheben. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen , Katharina Dröge, kritisierte das am Sonntag in unserer Sendung berlin direkt als "nicht gerecht. Denn den Kinderfreibetrag erhalten sehr reiche Eltern für ihre Kinder, das Kindergeld kriegt die Mitte der Gesellschaft."