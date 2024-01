Krieg in Nahost: Israel meldet Tod weiterer Geisel

Angehörige der festgehaltenen Geiseln haben von Israels Regierungs-Chef Netanjahu ein Abkommen zur Befreiung gefordert. Bis dahin wollen sie vor seinem Privathaus campieren. 22.01.2024 | 0:41 min

Das israelische Militär hat den Tod einer weiteren in den Gazastreifen verschleppten Geisel bekanntgegeben. Als Zeitpunkt des Todes des 19-Jährigen wurde der 7. Oktober genannt, das Datum des Terrorangriffs der militant-islamistischen Hamas auf den Süden Israels. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Laut Berichten israelischer Medien befindet sich der Leichnam noch im Gazastreifen.

Neue Aufnahmen von Tunnel veröffentlicht

Das israelische Militär veröffentlichte zudem Aufnahmen eines Tunnels , der sich unter einem Wohnviertel der Stadt Chan Junis befinden soll. Dort wurden nach Erkenntnissen der Armee zu unterschiedlichen Zeiten mindestens 20 Geiseln festgehalten. Israel wirft der Hamas vor, Kämpfer, Tunnel und andere militärische Infrastruktur in dicht besiedelten Wohngebieten vorzuhalten.

Netanjahu: "Keine Kapitulation" vor Geisel-Forderungen der Hamas

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schloss währenddessen die Freilassung israelischer Geiseln zu den Bedingungen der islamistischen Hamas kategorisch aus. Er arbeite "rund um die Uhr" an der Befreiung der mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas, sagte er in einer Video-Botschaft. "Aber damit es klar ist: Ich weise die Kapitulationsbedingungen der Hamas-Monster aufs Entschiedenste zurück", fügte er hinzu.

Die Hamas würde für die Freilassung der Geiseln ein Ende des Krieges, den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und den Fortbestand ihrer Regierungsmacht im Küstenstreifen verlangen. Außerdem würde sie die Freilassung jener "Mörder und Vergewaltiger" fordern, die Israel im Gefolge des brutalen Überfalls der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Südisrael am 7. Oktober gefangen genommen hatte.

Ich bin nicht bereit, einen derart tödlichen Schlag gegen die Sicherheit Israels zu akzeptieren. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu

Noch mehr als 130 Geiseln in Gewalt der Hamas

Bei dem Terrorangriff auf Israel wurden rund 1.200 Menschen getötet, rund 250 Menschen wurden aus dem Süden Israels verschleppt. Eine Geisel wurde befreit, andere kamen im November in einem Austausch gegen palästinensische Gefangene in Israel frei. Nach israelischen Angaben befinden sich noch mehr als 130 Geiseln im Gazastreifen, von denen vermutlich nur noch etwa 100 am Leben sind. Nach Angaben der Hamas wurden mehrere bei israelischen Luftangriffen oder bei gescheiterten Rettungsaktionen getötet.

Demonstrationen in Israel

In Israel hatten am Samstag Tausende Menschen für die Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen demonstriert, um die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen.

Am Ort des Überfalls auf ein Musikfestival in Re'im nahe dem Gazastreifen, bei dem Hunderte Menschen Opfer eines Massakers wurden, pflanzten Angehörige der Opfer am Sonntag zum Gedenken an die Toten Bäume.

Was ist nach 109 Tagen passiert? Nichts. Wir warten einfach immer noch. Der Vater eines Opfers, Idan Bahat

Terrorangriff der Hamas war Auslöser des Gaza-Kriegs

Der beispiellose Terrorangriff war Auslöser des Gaza-Krieges . Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Die Zahl der in dem Küstengebiet getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf bereits über 25.000 gestiegen. Unabhängig lässt sich dies gegenwärtig nicht überprüfen.

