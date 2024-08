Update am Abend: Harris-Euphorie und Panda-Glück

Guten Abend,

Nach ihrer Rede herrscht Partystimmung: 100.000 Luftballons in den Nationalfarben Rot, Weiß und Blau regnen auf die euphorische Menge in Chicago hinab, Beyoncés "Freedom"-Song ertönt, es wird getanzt.

Wer in ihrer Rede auch nicht fehlen darf, ist Ehemann Doug Emhoff. Dieser hatte schon in der deutschen Nacht zum Mittwoch auf der Bühne gestanden und ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Er erzählte unter anderem, dass der 22. August ihr Hochzeitstag sei, also mit Harris' großem Auftritt zusammenfällt. Falls Harris es als erste Frau ins Präsidentenamt schaffen sollte, wäre Emhoff der erste First Gentleman Amerikas.