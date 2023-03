Update am Abend : Beim FC Bayern rumpelts, beim FC Ampel auch

die Bayern auf Platz zwei der Liga, das Triple in Gefahr - das ist, als würde Elon Musk nicht zum Andromedanebel sondern nur um die Ecke zum Mond fliegen wollen. Kann man also schon mal auf die Idee kommen, den Trainer zu wechseln. Thomas Tuchel steht schon in den Startlöchern, um Julian Nagelsmann abzulösen. Die Bayern-Bosse vermissen offenbar, was sie sich am sehnlichsten wünschen: "Konstanz und Überlegenheit", kommentiert ZDF-Reporter Nils Kaben.