Update am Morgen: Aus Erfahrung gut - Gysi will Linke retten

Davon abgesehen, dass sich der Parteitag der Linken für viele Beobachter wie ein Totentanz anfühlte, wurde dort nicht nur ein neues Führungsduo gewählt und beschlossen, bis zur Bundestagswahl an 100.000 Haustüren zu klingeln, nein, Gregor Gysi trat auf und kündigte an, sich mit Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch zusammenzusetzen und die "Aktion Silberlocke"zu starten. Das hieße, "dass diese drei alten Herren und Genossen und Kerle dann in vollem Umfang in den Wahlkampf eingreifen".