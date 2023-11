Mit Villa in Blankenese und möglicherweise einer kleinen Yacht im Hafen, lebt es sich gut in Hamburg. Zugleich steigt die Zahl der Armutsgefährdeten in der Hansestadt immer weiter. Ähnlich ist es zum Beispiel in Wiesbaden. Auch hier ist längst nicht alles Neroberg. Überall in Deutschland wird die Kluft zwischen Arm und Reich größer. Für die Reportage-Reihe "Kiez & Knete" reist Aminata Belli in deutsche Städte und trifft dort Menschen aus beiden Welten: Armutsbetroffene und Superreiche (ZDFinfo, je ca. 45 Minuten).