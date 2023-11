Update am Abend: Red Friday

Um im Bild zu bleiben: Die Bundesregierung erlebt gerade eher so etwas wie eine Red Week - eine tiefrote Woche. Von schwarzen Zahlen ist sie jedenfalls so weit entfernt wie von guten Zustimmungswerten im jüngsten Politbarometer . Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil spricht Finanzminister Lindner von einem "erheblichen zusätzlichen Konsolidierungsbedarf". Nicht nur in Wirtschaft und Politik rätseln viele, wen das 60-Milliarden-Haushaltsloch wie trifft. Kleiner Vorgeschmack: Die Strom- und Gaspreisbremse solle schon Ende des Jahres auslaufen, verkündet Lindner am Nachmittag - drei Monate früher als zuletzt geplant.